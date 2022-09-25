Buzdolabındaki kötü kokuları yok eden pratik çözümler

Yiyecek ve içeceklerin tazeliğini korumak ve güvenle saklamak için buzdolabına ihtiyaç duyarız. Fakat bazen koyduğumuz yiyecek ve içecekler buzdolabının kötü kokmasına neden olabilir. Buzdolabı temizliğinizden emin olmanıza rağmen geçmeyen kötü kokular varsa bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Buzdolabına konulan üstü açık unutulmuş yiyecekler, çürümüş meyve veya sebzeler, çürümeye başlamış peynirler veya aklınıza gelebilecek birçok şey buzdolabınızda kötü koku yapar. Kötü kokan buzdolabını temizleseniz de bazen kokusu gitmez. İşte tam da bu noktada işinize yarayacak farklı yöntemler var.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi antiseptik özelliği ile bakterileri temizlerken hem de kokunun giderilmesini sağlar.

Yarım su bardağı elma sirkesiyle yarım su bardağı suyu karıştırıp buzdolabınıza koyun.

KARBONAT

Bir kaba karbonat koyarak buzdolabına yerleştirin ve koku gidene kadar buzdolabınızda tutun. Ayrıca günlük kokuların oluşmamasını istiyorsanız buzdolabınızda her zaman bir kap içinde karbonat bulundurabilirsiniz.

SÜT

Çay bardağına ya da küçük bir kaba az miktarda süt koyarak dolapta üstü açık şekilde bekletin.

Süt kötü kokuları kendine çekme ve hapsetme özelliğine sahiptir.

ÇAY

Bir yemek kaşığı kadar çay posasını dolaba koyun.

Bir gün önceden kalan çay demi işinize yarayacaktır. Üzerine bir dilim limon koyarsanız etkisi daha da artabilir.

TÜRK KAHVESİ

İçine pirinç taneleri attığınız Türk kahvesini buzdolabı raflarınıza yerleştirin.

Küçük bir kasenin içine koyduğunuz Türk kahvesinin içine bir kaşık pirinç karıştırmanız yeterli. Bu karışımı bir gece dolabınızda bekletin. Sabaha kokudan kurtulmuş olacaksınız.

KAHVE ÇEKİRDEĞİ

Türk kahvesi yerine kahve çekirdeklerini de dolaba bırakabilir ve bu çekirdeklerin kötü kokuyu içine çekip hapsetmesini sağlayabilirsiniz.

VANİLYA

Bir pamuk parçasına vanilya dökün ve dolabın bir kenarına bırakın.

Bu pamuğu su dolu bir bardağın içine koyarak da buzdolabınıza yerleştirebilirsiniz. Bu yöntemle sadece kötü kokulardan kurtulmuş olmayacak aynı zamanda buzdolabının içinin mis gibi vanilya koktuğunun fark edeceksiniz.

YULAF EZMESİ

Buzdolabına ağzı açık şekilde bir kase yulaf ezmesini koyun.

Yulaf kokuları emmede oldukça başarılıdır. Bir gün boyunca buzdolabında beklettiğiniz yulaf ezmesi kötü kokudan eser bırakmayacaktır.

GAZETE KAĞIDI

Tek başına yeterli olmasa da bir tomar gazete kağıdını buruşturup dolabınızın bir kenarına bırakın.

Zira gazete kağıdı da kötü kokuları emme özelliğine sahip.

MANGAL KÖMÜRÜ

Sıra dışı ama oldukça etkili bir yöntem olarak buzdolabınıza mangal kömürü yerleştirin.

Mangal kömürünü bir kap içine koyun ya da delikler açtığınız bir poşetin içine ya da kağıt havlu üzerinde buzdolabınıza yerleştirin. Ancak dolabın tamamen boş ve kuru olmasına özen gösterin.

LİMON

Limonu kesip dilimlerini bir tabak içinde buzdolabında bekletin. Ancak dilimleri sık sık yenilemeniz gerekir.

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25/09/2022 19:43