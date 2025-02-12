Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat!
YAYIN TARİHİ:
12/02/2025
Kuzey Sahil Yolu, İskele - Karpaz Anayolu ve Girne - Alsancak Çevre Yolu'nda etkili olan dolu yağışı nedeniyle buzlanma meydana geldi. Yetkililer, bu güzergahları kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.
Buzlanmanın etkili olduğu bölgeler:
- Kuzey Sahil Yolu: Mersinlik - Kaplıca arası
- İskele - Karpaz Anayolu: Yeşilköy - Erenköy güzergahı
- Girne - Alsancak Çevre Yolu: Zeytinlik Kavşağı Trafik Işıkları ile Eziç Trafik Işıkları arası
Yetkililer, bu güzergahlarda araç kullanacakların zincir ve kar lastiği gibi önlemler almasını tavsiye ediyor. Bölgede trafik ekipleri devriye gezerken, vatandaşların ani frenlerden ve yakın takipten kaçınmaları önemle vurgulandı.
YAYIN TARİHİ: