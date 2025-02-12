Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat!

Kuzey Sahil Yolu, İskele - Karpaz Anayolu ve Girne - Alsancak Çevre Yolu'nda etkili olan dolu yağışı nedeniyle buzlanma meydana geldi. Yetkililer, bu güzergahları kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

Buzlanmanın etkili olduğu bölgeler:

Kuzey Sahil Yolu : Mersinlik - Kaplıca arası

: Mersinlik - Kaplıca arası İskele - Karpaz Anayolu : Yeşilköy - Erenköy güzergahı

: Yeşilköy - Erenköy güzergahı Girne - Alsancak Çevre Yolu: Zeytinlik Kavşağı Trafik Işıkları ile Eziç Trafik Işıkları arası

Yetkililer, bu güzergahlarda araç kullanacakların zincir ve kar lastiği gibi önlemler almasını tavsiye ediyor. Bölgede trafik ekipleri devriye gezerken, vatandaşların ani frenlerden ve yakın takipten kaçınmaları önemle vurgulandı.