Buzullarda sıra dışı keşif… Bu sesi ilk kez duyacaksınız
Amerikan Jeofizik Derneği, Antarktika'da buzulların erimesi üzerine yaptıkları çalışmada sıra dışı bir keşfe ulaştılar. Bilim insanları 'şarkı söyleyen' buzulların olduğu kaydı sosyal medyada yayınladı.
18/10/2018
Bilim insanları, sıcak havanın buzulların erimesi üzerindeki etkisini incelerken sıra dışı sesler kaydettiler.
Araştırmacıların aktardığına göre uğultu ‘şarkısı’, buzlu kumulların arasından geçen ve güçlü rüzgarların etkisi altında oluşan yüksek sesli titreşimlerden kaynaklanıyor.
Antarktika buzulları oldukça düşük frekanslarda ‘şarkı söylüyor’. Jeofizikçi ve matematikçi Julien Chaput, onları duymak için yaklaşık 1.2 bin kat ses kaydını hızlandırdı