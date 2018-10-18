Buzullarda sıra dışı keşif… Bu sesi ilk kez duyacaksınız

Bilim insanları, sıcak havanın buzulların erimesi üzerindeki etkisini incelerken sıra dışı sesler kaydettiler.

Araştırmacıların aktardığına göre uğultu ‘şarkısı’, buzlu kumulların arasından geçen ve güçlü rüzgarların etkisi altında oluşan yüksek sesli titreşimlerden kaynaklanıyor.

Antarktika buzulları oldukça düşük frekanslarda ‘şarkı söylüyor’. Jeofizikçi ve matematikçi Julien Chaput, onları duymak için yaklaşık 1.2 bin kat ses kaydını hızlandırdı