BY 3. Olağan Genel Kurulu pazar günü yapılıyor

ads ads ads ads
08/09/2023

ads
BY 3. Olağan Genel Kurulu pazar günü yapılıyor

Bağımsızlık Yolu’nun 3. Olağan Genel Kurulu “İnadımız Yarına, İnancımız Sınıfa!” şiarıyla 10 Eylül Pazar günü yapılıyor.

BY’den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Kurul Toplantısı  saat 10:30’da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği lokalinde başlayacak.

Genel Kurul’da Genel Sekreter, Parti Meclisi ve Onur Kurulu seçimlerinin yanı sıra Parti Meclisi tarafından hazırlanan tüzük değişikliği önerileri, program değişiklik önerileri ve genel kurul karar önerisi de görüşülecek.

08/09/2023 15:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.