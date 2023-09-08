BY 3. Olağan Genel Kurulu pazar günü yapılıyor

Bağımsızlık Yolu’nun 3. Olağan Genel Kurulu “İnadımız Yarına, İnancımız Sınıfa!” şiarıyla 10 Eylül Pazar günü yapılıyor.

BY’den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Kurul Toplantısı saat 10:30’da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği lokalinde başlayacak.

Genel Kurul’da Genel Sekreter, Parti Meclisi ve Onur Kurulu seçimlerinin yanı sıra Parti Meclisi tarafından hazırlanan tüzük değişikliği önerileri, program değişiklik önerileri ve genel kurul karar önerisi de görüşülecek.