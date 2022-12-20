BY, Güney Kıbrıs’ta yemek kuryesi emekçilerinin grevine destek belirtti

 Bağımsızlık Yolu (BY) Güney Kıbrıs’ta yemek kuryesi emekçilerinin 1 haftadır süren grevine destek belirtti.

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20/12/2022

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BY, Güney Kıbrıs’ta yemek kuryesi emekçilerinin grevine destek belirtti

 Bağımsızlık Yolu (BY) Güney Kıbrıs’ta yemek kuryesi emekçilerinin 1 haftadır süren grevine destek belirtti.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamada,  “Wolt isimli yemek siparişi şirketinin taşeronu olan çeşitli aracı firmaların emekçilerinin başta ücretlerini düzgün ve düzenli alma talebiyle başlattıkları bu grev, Kıbrıs adasının emek hareketi ve siyaseti için bir umut ışığı, bir mücadele kıvılcımı, bir ayağa kalkma çağrısıdır” denildi.

20/12/2022 16:29
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TAGS:  Bağımsızlık Yolu, haber, kıbrıs
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