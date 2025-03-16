BY: Kız çocuklarının devlet eliyle ayrımcılığa ve eşitsizliğe uğramasına müsaade etmeyeceğiz

Bağımsızlık Yolu (BY) kız çocukların ortaöğretimde başörtüsü takmasıyla ilgili yapılan düzenlemeyi eleştirdi; "Çocuklarımızı gericiliğe teslim etmeyeceğiz. Kız çocuklarının devlet eliyle ayrımcılığa ve eşitsizliğe uğramasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

BY Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı yazılı açıklamasında 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu belirtti, kız çocuklarını istismara daha açık hale getirecek hiçbir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceklerini vurguladı ve ülkede hiçbir çocuğun güvende olmadığını savundu.

Çocukları ihmal ve istismardan koruyucu bir devlet mekanizması olmadığını savunarak bunu eleştiren Nazlı, Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisinin kadük olduğunu, Çocuklar Yasası ile Çocuk Suçluları Yasası’nın da çocuk haklarını tesis etmekten çok, ihlal edici birçok çağdışı maddeyle dolu olduğunu savundu.

- “Çocuk Hakları Sözleşmesinin ihlal ediliyor”

KKTC’de Çocuk Hakları Sözleşmesinin ihlal edildiğini ileri süren Nazlı, ülkedeki tüm çocukların ebeveynlerinden evvel yasal sorumlusu olan Sosyal Hizmetlere yıllardır yeterli bütçe ve personel sağlanmamasını eleştirdi.

-“İstismara İlişkin Önleyici ve Koruyucu Tedbir Yok”

“Soyut düşünme becerisi gelişmemiş yaşta çocukların kuran kurslarında, tarikat yurtlarında maruz kaldığı istismara ilişkin önleyici ve koruyucu tedbir alınmadığını” iddia eden Nazlı, istismarcıların yargılanmadığını da ileri sürdü.

-Çocukların eğitim hakkı…

Çocukların ücretsiz, bilimsel, kamusal eğitim hakkının da ihlal edildiğini savunan Nazlı, “Çocukların sanatla, sporla, bilimle vakit geçirebilecekleri ücretsiz etüt merkezleri ve kamusal kreşler açılmazken camilere çocuk parkları kuruluyor” dedi.

Engelli çocukların istismara uğrasa bile barındırabilecek yer olmadığı gerekçesiyle Sosyal Hizmetler himayesine alınmadığını ileri süren Nazlı, çocuk sahibi olan çocuklarla ilgili sorumluluk ve önleyici tedbir alan tek bir devlet kurumu olmadığını da savundu.