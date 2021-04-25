Boya yaparken dengesini kaybederek bir buçuk metre yüksekten düştü!

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25/04/2021

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Boya yaparken dengesini kaybederek bir buçuk metre yüksekten düştü!

Gönyeli İlkokulu’nda dün saat 07.30 sıralarında yaşanan iş kazasında yüksekten düşen Oğuz Yılmaz Yıldız yaralandı.

Polisten verilen bilgi şöyle: Gönyeli İlkokulu’nda yapımı devam eden derslikler nedeni ile 2. Katta bulunan koridorda sehba üzerinde boya yapmakta olan Oğuz Yılmaz Yıldız(E-21) dengesini kaybederek yaklaşık 1.5 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır.

Oğuz Yılmaz yıldız kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip acil serviste müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

25/04/2021 11:19
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TAGS: iş kazası, kıbrıs, haberkibris,
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