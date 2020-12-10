Korona virüs önlemleri Güney Kıbrıs'ta protesto edildi
10/12/2020
Güney Kıbrıs’ta korona virüse yönelik tedbirlere karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Bir grup protestocunun başlattığı eylem sonrası, üç kişi yaralanırken, polis üç kişiyi tutukladı.
Sigma TV binasına karşı bağırarak taşkınlık yapan protestocular trafiği kesti.
Polis, protestocuları çıkarmak için müdahale ettiğinde ise bazı protestocular polisi taşladı. Olay sonucu birçok araç hasar aldı.
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