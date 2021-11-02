C Lisans Antrenörlük Kursu başladı

ads ads ads ads
02/11/2021

ads
ads
ads
C Lisans Antrenörlük Kursu başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) C Lisans Antrenörlük Kursu başladı. Dün bir araya gelen eğitmen ve kursiyerler kursun gidişatı ve programla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’ndaki toplantıda KTFF Eğitim Üst Kurulu, Eğitim Sorumlusu Dr. Serhat Deniz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or ve TFF Antrenör Eğitimcisi Serhat Sütlü kursa katılacak olanlara bilgi verdi.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşecek olan kursta başarılı olanlara KTFF C Lisans Antrenörlük Diploması verilecek.

02/11/2021 09:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Antrenörlük Kursu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.