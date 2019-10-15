C Lisans Kursu DAÜ’de Başladı

Mağusa ve İskele’de ikamet eden kursiyerler için 14-26 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) evsahipliğinde yapılacak kurslarda dün ilk dersler yapıldı.

Sabah seansında teorik bilgiler alan kursiyerler öğleden sonraki seansta ise sahada Pratik çalışmalar yaptılar.

Dün başlayan kurs 26 Ekim’de tamamlanacak. Lefkoşa ve diğer bölgelerde ikamet eden kursiyerler ise 11-23 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa’da yapılacak.

15/10/2019 09:46