C Vitamini deposu: Kuşburnu

Gümüşhane Halk Sağlığı Müdürlüğü diyetisyeni Burcu Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşburnu meyvesinde yüksek miktarda C vitamini yanında fenolik bileşikler ve karotenoidler bulunduğunu belirterek, "Gülgiller ailesinden bu küçük kırmızı renkli meyve, limona göre 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor" dedi.

C vitamininin soğuk algınlığı, nezle, grip ve diğer ateşli hastalıklara karşı vücut direncini ve bağışıklığı artırarak hastalıklara karşı koruduğuna dikkati çeken Akgün, "Sonbahar aylarında her an kapımızı çalabilecek soğuk algınlığına karşı vücut direncimizi artıracak kuşburnunu soframızdan eksik etmemeliyiz. Gün içinde 3-4 bardak kuşburnu çayı tüketerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı önlem alınabilir" diye konuştu.

Akgün, yapılan araştırmalarda kuşburnu meyvesinden hazırlanan prepatların kullanımının eklem romatizmasına iyi geldiğinin kanıtlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kuşburnu çekirdeklerinde bulunan gama linoleik asit maddesi cilt için çok faydalı. Bu yağ cilde canlılık kazandırdığı gibi güneş yanıklarında da etkilidir. İçeriğinde yüzde 10-20 kuşburnu yağı içeren kremlerin cilt çatlakları, egzama, yanık ve yaralar üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kuşburnu yağı dünya kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kuşburnu meyvesinin ve tohumlarının gastrik ülser ve gastrik mukoza iltihaplarını önlediği, şeker hastalığı, ishal ve gut hastalığına iyi geldiği, kanı durdurucu, ağız, diş, baş ve kulak ağrılarını tedavi edici özellikler taşıdığı bilinmektedir."

Kuşburnunun meyve suyu, kurutulmuş halinin çay, marmelat ya da pestil hazırlanarak tüketilebileceğini anlatan Akgün, şunları kaydetti:

"C vitamini kaybı olmaması için taze olarak veya çayı demlendikten sonra hemen tüketilmelidir. Marmelat veya diğer işlem görmüş ürünlerde C vitamini kaybı fazladır.

C vitamini çabuk bozulan bir vitamin olduğundan kuşburnu sıkıca ağzı kapanmış kaplarda, güneş görmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir."