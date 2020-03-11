Moskova’da maçlara 5 bin kişi sınırı getirildi

Dünyadaki tüm ülkelerde görülen koronavirüs nedeniyle Rusya’da olağanüstü hal durumu devam ederken Moskova için önemli bir karar alındı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova’da kitlesel etkinlik ve mitinglere kısıtlama getiren kararnameyi imzalayarak kamuoyuna genel bir duyuru yaptı.

Sobyanin yaptığı açıklamada korona virüsü nedeniyle Moskova’da 5 binden fazla kişinin bir araya geleceği kitlesel etkinlik ve mitinglerin yasaklandığını duyurdu.

Kişisel internet sitesi üzerinden açıklama yapan Sobyanin, “Koronavirüsün yayılması nedeniyle durum giderek kötüleşiyor. İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde durumun ne halde olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda insan sağlığını korumaya yönelik kısıtlayıcı önlemler almamız gerekiyor. Bugün 5 binden fazla insanın bir araya geleceği etkinlik ve mitinglerin 10 Nisan tarihine kadar yasaklanmasını öngören bir kararname imzaladım. Bu nedenle Kırım Bahar Festivali, hokey maçları ve futbol maçları dahil en fazla 5 bin kişi bu etkinliklerde izleyici ve katılımcı olabilecek” dedi.

11/03/2020 10:33