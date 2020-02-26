YDÜ’de 4 Sergi Daha Açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan dört ayrı kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Sergi, Kazakistanlı sanatçılar Galymzhan Suyunov’a ait 20 eserden oluşan “Selfie”, Gülnazım Omirzak’a ait 20 eserden oluşan “Duyguların melodisi”, Omirzak Rystan’a ait 20 eserden oluşan “Bozkır sesi” ile Kırgısiztanlı sanatçı Nurbek Mataev’e ait 20 eserden oluşan “Çocukluğumun gölgeleri” isimli toplam 80 eserden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergide, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan sanatçıları Gulnazim Omirzak, Omirzak Rystan, Galymzhan Suyunov ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

İlk kez “Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü” ile birlikte üç kategoride ödüller takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçı Gulnazim Omırzak’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziev” Ödülü, Galymzhan Suyunov ile Omirzak Rystan’a ilk kez verilen “Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü” ve Nurbek Mataev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

Ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 4 Mart Çarşamba gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

26/02/2020 14:41