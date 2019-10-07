Dairelerde şampiyon belirleniyor

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen ve İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuvada 13 takım 2 ayrı grupta mücadele etti. Yaklaşık 1 aydır devam eden turnuvada final ve üçüncülük maçları 8 Ekim Salı oynanacak.

Gruplarında ilk 4’e kalan takımların önce çeyrek final sonra yarı final maçı oynadığı Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı final galipleri şampiyonluk, mağlupları ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük maçı 19.00da, final maçı 20.00’de

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük maçı yarın saat 19.00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet Hastanesi takımları arasında oynanacak. Bu maçın ardından ise Merkezi Cezaevi ile Polis Genel Müdürlüğü takımları şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

En centilmen İhtiyat Sandığı ve Sayıştay

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçlarının ardından düzenlenecek törende tüm takımlara ve hakemlere ödüller verilecek. Ramadan Cemil İşletmelerinin her yıl verdiği değerli ödüller yanında turnuvanın en centilmen takımlarına da büyük kupalar verilecek.

Turnuvada bu yılık en centilmen takımları İhtiyat Sandığı ile Sayıştay Başkanlığı olacak.

07/10/2019 14:44