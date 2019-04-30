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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

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30/04/2019

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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 5,1-11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

TCMB Başkanı Çetinkaya, "Yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette kısmi bir toparlanma görülmüştür. Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

AA

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