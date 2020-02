İlke Özerlat: Sanayi bildiğiniz gibi

Genç yatırımcı İlke Özerlat kişisel sosyal medya hesabından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin önüne atılan çöplere tepki gösterdi. Özerlat "‘Organize’ sanayi bölgesinin durumu gittikçe daha da vahimleşiyor. Kimse elini taşın altına koymuyor.Bişeyler yapmak lazım; gerçekten sorumsuzlukla bir yere varılmıyor" ifadelerini kullandı.

İşte İlke Özerlat'ın paylaşımı...

Her gün fabrikamızın önünde bizi karşılayan çöpler... her gün temizliyoruz; süpürüyoruz; her gün bu şekilde... Çöp bidonlarının ağızları hep açık; içerisine çöpler düzgün atılmıyor ve yeterli temizlik de yok...

‘Organize’ sanayi bölgesinin durumu gittikçe daha da vahimleşiyor. Kimse elini taşın altına koymuyor. Çöpümüzü halk olarak çöpe düzgün atsak yani en azından çöp naylonu kullansak; yetkili makamlar da işini tam yapsa her gün sabah güne daha güzel başlamaz mıydık?

Gıda ürünlerinin de üretildiği bu bölgenin böylesine atılı ve pislik içerisinde olması kimsenin canını sıkmıyor mu?

Bişeyler yapmak lazım; gerçekten sorumsuzlukla bir yere varılmıyor...

10/02/2020 12:28