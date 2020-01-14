Erdoğan:Akdeniz’de macera peşinde değiliz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, “Suriye, Libya, Akdeniz’de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır.” dedi.

Erdoğan, “Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

“‘Libya’da ne işimiz var’ diyenler, siyasetin cahilidir.” diyen Erdoğan, “Bunlar aynı zamanda tarih cahilidir. Türkiye müdahale etmeseydi, bugün darbeci Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya’daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Biz söylediğimiz sözün arkasında durduk. Ama ne yazık ki darbeci Hafter, aynen darbeciliğinde olduğu gibi, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova’yı terk etti. Trablus Hükümeti son derece yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Darbeci Hafter, ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce bekledi sonra Moskova’yı terk etti, kaçtı.” dedi.

(BRT/AA)

14/01/2020 16:09