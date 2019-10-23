WhatsApp'a 4 yeni özellik geliyor

WhatsApp'ın en son beta güncellemesi, hem Android hem de iOS platformları için pek çok yenilik içeriyor. WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle kullanıcılarına sunacağı özelliklerin tümü ortaya çıktı. Yeni sürüm ile WhatsApp 'Dark Mode'a (karanlık mod) ve karanlık bildirim mesajlarına kavuşacak. Bir başka yenilik ile sessize alınan kişilerin durum güncellemeleri de gizlenmiş olacak. Yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar kendini imha eden mesajları kullanabilecek. Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. 'Splash Screen' olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek.

23/10/2019 08:35