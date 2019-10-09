LBO ‘Zaman Tüneli’ ile sezonu açıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası 2019-2020 konser sezonunu bu akşam “Zaman Tüneli” ile yapıyor.

Geçmişten, bugüne şarkıların yer alacağı konser Göçmenköy Sanat Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Oskan Hoca şefliğinde gerçekleşecek konserde solist olarak Arkın Sayar ve Hüseyin Altan yer alacak.

Müzikseverlerin nostaljik ve keyifli bir yolculuğa çıkarılacağı konserde 1940’lardan 2000’lere sevilen şarkılar seslendirilecek.

Konser saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olacak.

(BRT)

09/10/2019 10:04