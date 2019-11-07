Çakmak ve Dirençay kitaplarını Sadıkoğlu’na takdim ettiler

Kıbrıslı Yazarlar Hasan Çakmak ile Levent Dirençay, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler. Ziyarette, Çakmak ‘Yol’, Dirençay ise ‘Kendimle Dans’ isimli kitaplarını Başkan Sadıkoğlu’na takdim ettiler.

Gazeteci Yazar Hasan Çakmak, Kuzey Kıbrıs’la birlikte 10 ülkede okuyucuyla buluşan 16. Kitabı ‘Yol’u İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na takdim etti. Seyahatname türünde kaleme alınan ve 224 sayfadan oluşan kitabı hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgi veren Çakmak, kitabını ‘dünyayı dolaşarak kültür için mücadele eden insanlara” armağan ettiğini hatırlattı.

Yazar Levent Dirençay da ziyarette, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan ve geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanan aynı zamanda 5. kitabı olan “Kendimle Dans” isimli kitabını takdim etti. Kendisi de bir dönem kanser hastalığıyla mücadele ettikten sonra sağlığına kavuşan Dirençay, kitabında herkese umut olacak, yol gösterici bilgilere yer veriyor. Bir sosyal sorumluluk projesi olan “Kendimle Dans”ın satışından elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanıyor.

Kabulde konuşan ve kültür-sanatın önemine dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin bu konuda birçok etkinliği olduğunu, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşları bu etkinliklerde bir araya getirdiğini söyledi. Okuma alışkanlığının KKTC’de arttırılması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, Kıbrıslı Türk yazarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve her iki kitabın da kendi alanında önemli bilgiler barındırdığını ifade ederek Çakmak ve Dirençay’a başarılar diledi.

Hasan Çakmak ile Levent Dirençay, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretlerinin ardından İskele Belediyesi Kültür Evi’ni gezdiler. Yazarlar, özelde İskele genelde KKTC kültürüne ışık tutan Kültür Evi’nin her bir ayrıntısını dikkatle incelediler.

07/11/2019 13:07