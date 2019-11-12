Shakira depresyon günlerini anlattı

Dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldız Shakira İngiliz Gazetesi The Guardian'a verdiği röportajda 2017 yılında girdiği depresyon hakkında konuştu. Sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ünlü yıldız, bu rahatsızlığının normal yaşamını çok etkiledğini ve moral bozukluğunun aile hayatına da sirayet ettiğinden bahsetti. Shakira, "Gerard bana 'Herkes karısının sessiz olmasını ister' diye şaka yapıyordu. Sessizliğim uzun sürünce, evde uzun süre hapis yatıp çıkmış biri var gibi hissetti. Bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum" ifadelerini kullandı. 42 yaşındaki yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Pozitifliğimi yitirmiştim. Karamsardım. Çekilmez bir insan olmuştum artık. Gerard en kötü yüzümü gördü. İşaretlerle haberleşiyordum ve kimse beni anlamıyordu. Sesimin gideceğini hiç ama hiç aklıma getirmemiştim. Çünkü bu bana doğuştan verilen bir hediye idi. O yüzden şarkı söyleyemediğimi gördüğüm anda bu benim için dayanılmaz bir hal aldı. Yataktan çıkmadığım zamanlar vardı. Çok depresif bir durumdaydım." Uzmanlar ünlü şarkıcıya ameliyat önerse de o bu rahatsızlığını doğal yollarla aşmayı tercih etti. Hipnoz ve meditasyonu da deneyen Shakira, sonunda sesini tekrar sağlığına döndürdü. Güzel sanatçı ABD'nin en önemli spor etkinliği olan Super Bowl'da Jennifer Lopez ile birlikte sahne alacak. Futbolcu Gerard Pique ile 2011 yılında evlenen Shakira'nın Milan ve Sasha isimli iki çocuğu var.

12/11/2019 11:45