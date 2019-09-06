Daireler’de İlk Hafta Tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta tamamlandı.

Ülkemizdeki Bakanlıklar ve Devlet Daireleri arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında ilk hafta tamamlandı. 13 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada ilk hafta B grubunda ikişer maç, A grubunda ise birer maç oynandı. Pazartesi, Salı ve Perşembe akşamları oynanan maçlarda şimdiye kadar berabere kalan olmadı.



Tüm takımların gol atma başarısı gösterdiği turnuvada A grubunda oynanan birer maç sonunda Polis Genel Müdürlüğü gol averajı ile lider durumda yer alırken, Gelir ve Vergi Dairesi ikinci, İhtiyat Sandığı Dairesi ise üçüncü sırada haftayı tamamladı.



B Grubunda ise ilk gün maçlarını bay geçen Turizm ve Çevre Bakanlığı, ikinci gün maçında Din İşleri Dairesi ile başabaş mücadele etti. Karşılaşmayı bir gollük farkla kazanan Turizm ve Çevre Bakanlığı, ilk maçında ilk galibiyetine imza atmış oldu.



Cumhuriyet Meclisi takımı ise ikinci maçında Telefon Dairesi takımını 6-4’lük skorla geçerek ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Bu grupta Merkezi Cezaevi takımı oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak haftayı lider tamamlamayı başardı.

Turnuva 9 Eylül Pazartesi günü B Grubunda oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek.

İlk hafta sonuçları şöyle;

A Grubu

KIBTEK-İhtiyat Sandığı Dairesi: 2-6

Devlet Hastanesi-Gelir ve Vergi Dairesi: 2-9

Polis Genel Müdürlüğü-Devlet Piyangosu: 13-3

B Grubu

1.Maçlar

KKTC Meclis-Tarım Bakanlığı: 5-8

Din İşleri Dairesi-Sayıştay: 5-3

Merkezi Cezaevi-Telefon Dairesi: 8-1

Turizm ve Çevre Bakanlığı- BAY



2.Maçlar

Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı: 12-3

Cumhuriyet Meclisi-Telefon Dairesi: 6-4

Turizm ve Çevre Bakanlığı-Din işleri: 8-7

Tarım Bakanlığı – BAY