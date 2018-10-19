Süper Loto rekora doğru koşuyor

Süper Loto’nun 18 Ekim tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Art arda yaşanan 9. devirde ikramiye, 20 milyon 341 bin 399 lira 22 kuruş olarak gelecek haftaya devretti. Haftaya büyük ikramiyenin 25 milyon olması bekleniyor.

Lotonun 574. haftasında kazandıran numaralar 04, 16, 25, 28, 36 ve 39 olurken, 5 bilen 163 kişi 6 bin 591 lira, 4 bilen 7 bin 893 kişi 146 lira 5 kuruş, 3 bilen 146 bin 5 kişi 13 lira 65 kuruş kazandı.