“Kültürel Mirası Korumanın Önemi” Sunumu Çarşamba Akşamı Yapılacak

6. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu çerçevesinde 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 18.00’de Serkan Gedük tarafından “Kültürel Mirası Korumanın Önemi” sunumu gerçekleştirilecek ve Bülent Kızılduman tarafından Alashia Reborn lansmanı yapılacak. Sanatçıların özgün eserlerinden seramik sergisi resepsiyonu yine aynı akşam gerçekleşecek. Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin, proje sorumluluğunu Cevdet Alparslan’ın yaptığı 8 Ekim’de açılan sempozyum, Lapta Belediyesi ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu organizesinde gerçekleştiriliyor. 18 Ekim’e kadar devam edecek sempozyumda sanatçılar yaratıcı görüş ve düşünceleriyle harmanlanmış eserler (büyük boy heykel) üretirken, açık atölyeler, arkeolojik bilgiler ve arkaik dönemin primitif kültürünün naifliği sanat eğitimi alanlara aktarılacak. KKTC’nin ilk imitasyon özelliğine sahip Akdeniz Açık Hava Müzesi’nde 22 sanatçının “Sempozyumda, replika-kopya yapmayarak; halkın dikkatini kontrolsüz kopyanın tehlikelerine dikkat çekmek ve kültürel mirasın KKTC’de önemi-korunması çalışmalarını başlatmak” düşüncesiyle yola çıktığı bildirildi.

11/10/2019 13:26