Öztaş: Yaşlılarımız, bizim en büyük hazinemizdir

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş,1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Öztaş "Toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlılarımız, bizim en büyük hazinemizdir" dedi.



Başkan Öztaş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her insan için değişik anlamı ve önemi olan yaşlılık, aslında hayatın çok güzel ve özel bir dönemidir. Geçmişimiz ile bugün arasında, kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan yaşlılarımız hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Herkesin elbet bir gün yaşlanacağı ve gelecekte onların yerine geçeceğimizi daima aklımızda tutmamız gerekir. Yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun huzur içinde olması mümkün değildir. Yaşlılara gösterilen önem ve onların sıkıntılarının çözümü için gösterilen çaba o toplumun uygarlık göstergesinden biridir. Toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan en büyük hazinemiz, yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine huzur içerisinde sağlıklı ömür diliyor, ellerinden öperek sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

01/10/2019 11:51