Dünya Kongo'da düşen uçaktaki 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) Sözcüsü Florence Marshal, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa'da basına açıklama yaptı.

Kimlikleri henüz belli olmadı

Marshal, geçen perşembe Goma kentinden 8 kişiyle havalandıktan sonra düşen uçaktaki 3 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

Uçağa ait enkaz ile 7 kişinin cesedinin Kasai bölgesinin Sankuru kenti yakınlarında bulunduğunu ifade eden Marshal, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tam olarak tespit edilemediğini söyledi.

Marshal, henüz ulaşılmayan 8'inci kişiye yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Düşmenin nedeni kötü hava şartları

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin zırhlı aracını taşıyan askeri kargo uçağı, 10 Ekim Perşembe KDC'nin Goma kentinden, Ukrayna vatandaşı 4 kişilik mürettebat, Cumhurbaşkanı'nın özel şoförü ve 3 yakın korumasıyla havalanmış, bir buçuk saat sonra uçağın uçuş kontrol merkeziyle irtibatı kesilmişti.

Hükümetin talebiyle oluşturulan MONUSCO uzmanlarının da yer aldığı ekip, pazartesi günü Kasai bölgesinin Sankuru kenti yakınlarında uçağın enkazı ile 4 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Uçağın kötü hava şartları nedeniyle düştüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

17/10/2019 11:15