Müşavir Derviş Gezer, Turizm Bakanlığı’nda görev yapacak

CTP başkanlığındaki 4 partili koalisyon hükümetinin müşavirlerin bakanlıklarda görev yapmasıyla ilgili kararı uyarınca, Turizm ve Çevre Bakanlığın’da müşavir Derviş Gezer’in bakanlık bünyesinde görev yapacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya gore, 2014 yılından beri bakanlığa bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü’nden müşavir olan Gezer, yeni dönemde Turizm Teşvikleri, Turizm Stratejik Plan ile Tanıtma ve Pazarlama Koordinasyonu hususunda görev yapacak.

Kaynak: TAK