Başbakan Tatar, Atakan ve Manavoğlu'nu acil toplantıya çağırdı

Başbakan Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu acil toplantıya çağırdı.

Bugün saat 15.00’te yapılacak toplantıda, trafik kazalarına karşı acil durum değerlendirmesi yapılarak, gereken tedbirler, atılması gereken adımlar saptanarak, bu hususta izlenecek yol haritası belirlenecek.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık’ta yer alacak toplantı sonunda konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.