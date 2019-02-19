Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında diplomatik kriz

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında, yüksek binalar nedeniyle diplomatik kriz yaşandığı haber verildi.

Haravgi’nin “Kuleler Yüzünden Atina İle Benzeri Görülmemiş Diplomatik Olay” başlıklı haberine göre, Yunanistan Çevre Bakanlığı Müsteşarı Yeorgios Dimaras yüksek binalar için “kaotik durumları gündeme getiren kentsel irrasyonalizm” nitelemesinde bulununca, Rum Başkanlık Sarayı, Dimaras ile Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis arasında yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesi direktifi verdi, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğine de protesto mektubu gönderildi.

Gazete, Dimaras’ın yüksek binalarla ilgili sözleri, 24 Ocak’ta Limasol’da düzenlenen “Yüksek Binalar-Çağdaş Bir Çevresel Meydan Okuma” konulu etkinlikte sarf ettiğini, Kadis’le 25 Ocak’ta yapılması planlanan görüşmesinin ise Kadis’in iş yoğunluğu gerekçesiyle iptal edildiğini ancak asıl sebebin, Dimaras’ın sözlerinden çok rahatsız olan Rum Başkanlık Sarayı’nın direktifi olduğunu yazdı.