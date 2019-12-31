Irak'ta ABD Büyükelçiği'ne saldırı: Bayraklar yakılıyor

Irak'ta binlerce kişi ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto düzenliyor.

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31/12/2019

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Irak'ta ABD Büyükelçiği'ne saldırı: Bayraklar yakılıyor

AFP'nin son dakika haberinde, büyüten protestolarda ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendiği ve kapı önünde bayraklar yakıldığı belirtiliyor.

Bölgede protestolar sürerken, dün gece saatlerinde Bağdat Büyükelçisi'nin ve elçilik çalışanlarının bölgeden tahliye edildiği ve ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Iraktaki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının elçiliğe girmeye çalıştığı bildiriliyor.

31/12/2019 12:02
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TAGS: Irak’ta ABD Büyükelçiği’ne, haber, kıbrıs, saldırı:, Bayraklar, yakılıyor
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