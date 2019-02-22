27. Gazimağusa Çocuk Festivali başlıyor

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin (MKD) ortaklığında bu yıl 27.’si gerçekleştirilecek Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali ses yarışmasının ön eleme etkinliği ile yarın başlıyor.

Daha önceki yıllarda Gazimağusa Çocuk Festivali olan festivalin ismi bu yıl Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali olarak değiştirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter ile Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları bugün saat 10:00’da Gazimağusa Belediyesi’nde basın toplantısı düzenleyerek festival programını açıklandılar.

PROGRAM

27. Gazimağusa Çocuk Festivali 23 Şubat- 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde yurdun dört bir yanından binlerce çocuğu buluşturacak.

Festival kapsamında 2. Liselerarası Ses Buluşması Yarışması’nın 10 finalisti ünlü orkestra Şefi Tarık Sezer ile birlikte çalışma imkanı bulacak.

Festival kapsamında, 23 Şubat’ta 2. Ses Buluşması yarışması ön elemeleri, 25 Şubat’ta Mektup Yazma Yarışması, 2 Mart’ta Resim Çizme Yarışması, 15 Mart’ta Ses Buluşması Yarışması’nın finali, 8 Nisan’da Kültürel Bilgi Yarışması, 13 Nisan’da Tarih Avcıları Yarışması, 21 Mayıs’ta Uçurtma Şenliği, 25 Mayıs’ta Resim ve Mektup Yarışmaları ödül töreni ve sergileri, 27 Mayıs’ta Dans Buluşması, 29 Mayıs’ta MKD Kültürümüzü Yaşatalım sergisi, 31 Mayıs’ta yürüyüş, gösteri ve konser etkinlikleri yer alacak.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi ile MKD’nin her yıl ortaklaşa düzenlediği festivalin büyüyüp geliştiğini ve 27. yaşına ulaştığını, organizasyonu hazırlarken edindikleri tecrübelerin de arttığını ifade ederek, “Büyüyüp gelişmesi göz önünde bulundurulduğunda festivalin artık daha geniş kapsamlı daha büyük kitlelere ulaşması lazım. Festival Mağusa kentimizin dışına taştı ve ada genelinde katılım olması bizi mutlu etmektedir “ dedi.

Arter, uluslararası boyut kazanan ve gençlerin de katıldığı bir organizasyon olan festivalin ismini Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali olarak değiştirdiklerini ifade etti.

Çocuklara yönelik birçok etkinliğin yanında geçen yıl gençlere yönelik ses yarışması düzenlediklerini, bu yarışmanın çok ilgi gördüğünü ve kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Arter, çalışmanın Türkiye’ye kadar uzandığını , ses yarışmasının Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan Tarık Sezer ve orkestrasının eşliğinde yapılacağını, bu gelişmenin festivale uluslararası boyutla birlikte gençlerin katıldığı bir festivale dönüştüğünü söyledi.

Arter, Bu yıl ikincisi yapılacak ses yarışmasıyla gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini, bu amaçla Mağusa Kültür Derneği ile uyumlu çalıştıklarını ifade ederek, belediyenin görevlerinden biri olan sanata ve sanatçıya verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

CUMAOĞULLARI

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da, 27 yıl gibi uzun bir süredir belediye ile gerçekleştirdikleri festivalin bir ilk olduğunu, ifade ederek, öncelikli olarak gönüllü çalışan arkadaşlarına teşekkür etti.

Çocukların ve gençlerin yaratıcılıklarını desteklemeyi ve ortaya çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Dudu Cumaoğulları, yarışmalar, sergiler, yürüyüşler ve müzik etkinlikleriyle, zengin bir içeriğe sahip olan 27. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali’nin ülkenin her tarafından yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleşmeye hazır dolduğunu söyledi.

Dudu Cumaoğulları, bu yıl Türkiye’den gelecek olan dünyaca ünlü 20 kişilik Tarık Sezer ve Orkestrası’nı genç yarışmacılar ile buluşturmaktan gurur duyduklarını, festivalin ilk etkinliği olan 2. Liselerarası Ses Buluşması Yarışması ön elemesinin yarın Lefkoşa AKM’de gerçekleştirileceğini, finale kalacak 10 öğrencinin Tarık Sezer ile birlikte çalışma imkanı bulacağını söyledi.

Cumaoğulları, okullara, idarecilere, öğretmenlere, velilere, öğrencilere, bu yıl da yine yayın sponsorluğunu yapacak olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na, Telsim Vodafone yetkililerine, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, Turkcell yetkililerine, tüm kurum ve kuruluşlara, festival komite görevlilerine ve ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a Başbakan Tufan Erhürman’a, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e, maddi ve manevi destekleri için festival komitesi adına teşekkür etti.