Gazimağusa’da uyuşturucu tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün sabah F.N.S.J.’nin (E-27) evinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 41 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. F.N.S.J. tutuklandı.

KANUNSUZ BALIK AVLAYAN ÜÇ KİŞİYE YASAL İŞLEM

Akdeniz ile Yayla köyleri arasında dün 21.10 sıralarında Alebo deresi olarak bilinen derenin 100 metre kuzeyinde, C.T.K.(E-56), M.K.(E-22) ve G.B.İ’nin (E-23) yetkili makamdan izin almaksızın elleri ile sahilden 10 metre deniz içerisine ağ atmak sureti ile 6 levrek, 1 kefal, 1 kalamar ve bir Akya Lipsa cinsi balıkları kanunsuz olarak avladıkları tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

KARAOĞLANOĞLU’NDA BİR EVDE KURUTMA MAKİNESİNDEN YANGIN ÇIKTI

Karaoğlanoğlu’nda bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Bugün 00.30 sıralarında Akşehir Sokak’ta Niben Uludağlı’ya ait iki katlı evin giriş katındaki kiler odasında muhtemelen faal durumda bırakılan kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sonucu kurutma makinesi, adet çamaşır makinesi, ahşap duvar dolabı ve içerisinde bulunan muhtelif giyim eşyaları, evin giriş kapısı, evin elektrik aksamları, arka kapı olarak kullanılan PVC kapı, ikametgahın alt katında mutfak bölümündeki mutfak dolabının bir kısmı, bir klima ve perdeler hasar gördü.

04/02/2020 15:50