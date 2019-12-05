Tatar: 'Kadınların en ileri haklara sahip olmaları bizler için vazgeçilemez bir görev'

Başbakan Ersin Tatar, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların en ileri haklara sahip olmalarının kendileri için vazgeçilemez bir görev olduğunu belirtti.

Tatar, Büyük Önder, Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına ileri görüşlülüğü ile pek çok batı ülkesinden önce 1934 yılında seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağladığı gün olan 5 Aralık tarihinin tüm dünyada “Kadın Hakları Günü” olarak kutlandığını kaydetti.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“KKTC Başbakanı olarak, daha çağdaş, demokratik, ileri bir toplum yaratabilmek için kadınlarımızın güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, başta siyaset olmak üzere eğitim, istihdam, sağlık, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması için samimiyetle çalıştığımızı bilginize getirmek istiyorum.

Bizi doğuran analarımız, en değerli varlığımız olan evlatlarımız, yaşantımızın her zerresine, emeği, fikri, sevgisi ile değer katan kadınlarımızın en ileri haklara sahip olmalarının bizler için vazgeçilemez bir görev olduğu bilinciyle bütün kadınlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

05/12/2019 17:27