Irak'taki Gösterilerde Ölü Sayısı 100'e Yükseldi

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını kaydetti. Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğunu belirten yetkili, insanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini söyledi. Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden de kişiler bulunuyor. Öte yandan hastanelerde, yaralılara acil müdahale için tıbbi malzeme ve kan ünitelerinde sıkıntı yaşandığı belirtildi.

BAŞBAKANIN İSTİFASI İSTENİYOR

Kamu hizmetlerinde iyileşme ve istihdam gibi taleplerle başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve can kayıpları nedeniyle protestocular taleplerinin çıtasını yükselterek başbakanın istifasını istedi. Göstericiler, can kayıplarına ilişkin, hükümet güçlerini gerçek mermi kullanmakla suçlarken hükümet güçleri meçhul nişancıların hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını iddia ediyor. Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

ESKİ IRAK BAŞBAKANI HAYDAR EL-İBADİ, ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Öte –yandan Eski Irak Başbakanı ve Irak parlamentosundaki Nasır Koalisyonu lideri Haydar El-İbadi, yayımladığı mesajda, Başbakan Adil Abdulmehdi yönetimindeki hükümete istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı. Mesajında İbadi, "Halkın talep ettiği reformların engellenmemesini sağlamak için erken seçimlerin 2020'yi geçmeyecek şekilde ve ulusal görevleri yerine getirebilecek meşru anayasal bir hükümetin kurulmasını" istedi. Eski Başbakan İbadi ayrıca yolsuzlukla suçlanan kişilerin yargılanabileceği bir ceza mahkemesinin kurulmasını talep etti.

BM'DEN IRAK'TA İTİDAL VE DİYALOG ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Irak'ta 100 kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösterilerde tüm taraflara şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi. Irak'ta gerginliğin azaltılması için hükümete ve göstericilere şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısı yapan Guterres, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

05/10/2019 10:46