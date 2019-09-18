Köpek Balığının Saldırısından Drone İkazı ile Kurtuldu

Avustralya'nın doğu kıyısında bulunan popüler Illawarra Sahili'nde sörf yapan bir kişiye yaklaşan köpek balığı amatör drone kamerasına takıldı.

Ülkenin en büyük şehri Sidney'in yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunan ünlü sahilde görev yapan Christopher Joye, kızıl ötesi termal kamerayla donanımlı bir drone ile kıyıya yakın bir noktada köpek balığını fark etti.

Drone üzerine özel olarak eklenmiş uyarı hoparlörünü açan Joye, "Dikkat köpek balığı. Acilen suyu terk edin" mesajını göndererek bu sayede sörfçüyü büyük bir tehlikeden kurtardı. Tüm yaşananların saniye saniye görüntülendiği olayda, uyarı sonrası sörf tahtasının üzerine çıkan sörfçünün panikleyerek kıyıya doğru gittiği, köpek balığının da diğer yöne doğru uzaklaştığı görülüyor.

Pazar günü yaşanan olayı kaydeden Christopher Joye'nin daha önce köpek balığı devriye hizmetinde çalıştığı kaydedildi. Köpek balığı saldırısına uğramak, Avrupa, Amerika ya da Asya kıtalarına nazaran büyük olayların yaşanmadığı ve suç oranının oldukça düşük olduğu Avustralya'da halkın en büyük korkularından biri.

18/09/2019 16:16