Rusya'da Venüs misyonunu yeniden başlatma teklifi

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Konseyi Başkan Yardımcısı, Uzay Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Lev Zelenıy, Rus medyasına açıklamasında, "İlgili mektup Roscosmos’a gönderildi. Roscosmos bu mektup üzerinde çalışıyor" dedi.

Roscosmos henüz bu mektupla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Konsey’in son toplantıda Venüs-D projesini tartıştığını ve uygulama teklifinde bulunduğunu hatırlatan Zelenıy, "Rusya Bilimler Akademisi Uzay Konseyi bu projeye destek veriyor" diye ekledi.

Konsey’in 29 Mayıs 2019 tarihli kararı, Venüs-D projeyle ilgili araştırma geliştirme çalışmalarının ilk aşamalarının finanse edilmesi gerektiği çağrısını içeriyor. Kararda, teknik teklifler aşamasının başarıyla sonuçlanması durumunda finansmanın 2020’de başlatılması gerektiğinin altı çiziliyor.Venüs’e otomatik uzay istasyonunun gönderilmesini öngören proje, NASA ile ortaklaşa hayata geçirilecek. Misyonun 2029’da başlatılması planlanıyor.

Daha önce Uzay Araştırmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Oleg Korablev, Venüs-D projesinin araştırma geliştirme çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 17 milyar ruble (262 milyon dolar) olduğunu açıklamıştı.

Misyonun, Venüs’ün yapısı, atmosferinin alt tabakasındaki hareketlilik, volkanizma ve diğer süreçler ile ilgili araştırmalara devam edecek.