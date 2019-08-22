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Bilal Erdoğan KKTC’de

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22/08/2019

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Bilal Erdoğan KKTC’de

Malazgirt Zaferinin 948.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’de Bitlis ilinin Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinlikleri anlatmak amacıyla KKTC’de bilgilendirme toplantısı yapılıyor.

Hala Sultan Kompleksi içerisnde yer alan etkinlik Türkiye Okçuluk Vakfı tarafından organize ediliyor.

Etkinlikte Türkiye Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mütevelli Heyeti Üyesi  Bilal Erdoğan, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili  Ahmet Büyükgümüş konuşmalar yapıyor.

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TAGS: bilal erdoğan
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