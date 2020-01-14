Baybars: Bu metin uzlaşı metnidir

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında yine imar planı konuşuldu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “İmar Planı ve Hükümetin Tutumu” konulu konuşmasında, hükümetin imar planı konusundaki tutumunu eleştirdi. Özdenefe, “Koltuklarda oturanların bakanmış gibi davrandığı, ilkokul piyesi oynayan bir hükümet var. Dün Meclis’te konuşmaları dinlerken, hükümetin beceriksizliğine şahit olurken, utandım… Meseleyi hukuki ve teknik bir mesele gibi lanse etmelerine üzüldüm. Hükümet kurup büyük büyük işler yapacak UBP-HP’nin Başbakanı, ‘süreci kötü yönetmiş olabiliriz, biz de insanız’ diyor ama biz bu ülkede insanı koşullarda yaşamıyoruz” dedi.

Hükümetin önlem alma mecburiyeti olduğunu kaydeden Özdenefe, “Şimdi ne yapacaksınız? Başsavcılıktan görüş istenmiş. Bu mesele hukuki mesele değil, siyasi irade meselesidir. En azından emirnameyi geçirmek için adım atın. Bunu yaparsanız, bu da tamam değil ama en azından bizi, topluma başlangıç noktasına çekin” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı’nın dün hiçbir açıklama yapmamasını da eleştiren Özdenefe, bunların kabul edilemeyecek tutumlar olmadığını belirtti. Özdenefe, “Sayın Baybars, hükümete, Başbakana hiç mi bilgi vermedi? Tek partiyi kötü gösterme kurnazlığına da kanmayız” ifadelerini kullandı.

”Herkes mutlak hem fikirken ne oldu da mutlak vetoya sürüklendiniz?” diye soran Özenefe, “Birbirlerine telefon açıp, ‘bu konu nedir’ demekten aciz bakanlardan oluşan bir yapı söz konusu. Medya üzerinden birbirlerine laf söylüyorlar. Yakan top” dedi.

“Sıkıntı Cumhurbaşkanlığı seçimi” değerlendirmesinde bulunan Özdenefe, gündeme alelacele Anayasa değişikliği, bankalarla ilgili değişiklik önerisi getirildiğini söyledi. Özdenefe, “Mecliste her gün ayrı bir piyes oynanıyor” dedi.

BAYBARS: “İZAHAT VERMEKTEN KORKMADIK… KİMSE TOPU BİR BİRİNE ATMIYOR”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Özdenefe’yi yanıtladığı konuşmasında, “Biz hiçbir zaman bu kürsüde izahat vermekten korkmadık. Ne söylediysek, arkasında durduk. Sıkıntımız yok. Kimse topu bir birine atmıyor” dedi.

Şu anda 6 farklı imar planı yürütüldüğünü, Mehmetçik, Lefke, Beyarmudu konusunda yürütülen çalışmaları kimsenin konuşmadığını belirten Baybars, “Buradaki samimiyeti de tartışmak lazım” şeklinde konuştu.

Mağusa- Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı konusunda yürüttükleri çalışmaya da değinen Baybars, “İmar Planı, İçişleri Bakanı’nın da, bir başkasının da planı değil” vurgusunda bulundu.

“Bu plana ne kadar önem verdiğimiz ortadadır” şeklinde konuşan Baybars, “Önce bir kere ne istediğimize, bu sürece bireysel, partisel ve kurumsal olarak ne kadar katkı koyduğumuza bakmalı, kendimizi sorgulamalıyız” şeklinde konuştu

Revize taleplerini 3 belediye ve KTMMOB ekipleriyle değerlendirdikleri imar planını 30 Aralık’ta Birleşik Kurulda onaylayarak, geçirdiklerine işaret eden İçişleri Bakanı Baybars, “Bu metin uzlaşı metnidir” dedi.

Hükümetin koalisyon ortaklarından oluştuğunu belirten Baybars, “UBP ile HP’nin görüşleri elbette ayrılabilir. Bizler, üzerimize düşen yetki ve sorumlulukları yerine getirdik. İçişleri Bakanlığı’nın sözünü tutmadığı iddiası doğru değil. Bu plan, Birleşik Kurul’dan geçti. Resmi Gazete’de yayımlanana kadar emirname kural ve koşullar geçerli olacak. Bunu uyguluyoruz. Başvuruların alınmasında sıkıntı yok. Boşluk yaratmış değiliz. Gerekli yerlere yazı gönderdik. Sayın Başbakan’a süre uzatımı konusunda metni gönderdik. Başbakan bizi bugün Bakanlar Kurulu’nda bilgilendirecek. Konuyu bugün görüşeceğiz. İçişleri Bakanı olarak aynı noktadayız. Hükümetin her bireyi bu konuda hemfikir… Başbakan da hükümetin değil, partisinin açıklamasını ortaya koydu” dedi.

“BAZI SORULARIN MUHATABI BAŞBAKANDIR”

Bazı soruları da kürsüden yanıtlayan Baybars, “Sürecin yürütülmesinde ve yönetilmesinde sorun yok. Katılım da hat safhadaydı. Bazı soruların muhatabı Başbakandır. Keşke bunları dün kendisine sorsaydınız” ifadelerine yer verdi.

İskele bölgesinin son zamanlarda gözde merkez olduğunu dile getiren Baybars, “Bu bölgenin planlanmasında sektörlerin farklı yaklaşımı olması normal. Başbakanın kastettiği yüzde yüz uzlaşı sağlamaksa, bu mümkün değil. Bu konudaki görüşleri en az 5 kez dinledim. Ortak akılla uzlaşıyı sağladığımızı düşünüyoruz. Sürecin de planın da arkasındayız. Bize göre, ortada kaos ve belirsizlik yok” şeklinde konuştu.

Birleşik Kurula UBP kanadının gelmediğini, dolayısıyla görüşlerinin ne olduğunu anlayamadıklarını ifade eden Baybars, “Plan, bilimsel temellerde, teknik detaylarla hazırlanıyor, parti görüşlerine göre değil… Ülkesel Fizik Planı bu üç bölgenin birlikte planlanmasını gerektiriyordu” dedi.

Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak başsavcılıktan yazlı görüş alma ihtiyacı duymadıklarını belirtti.

ÖZDENEFE

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, sorularına yeterli cevabı alamadığını ifade ederek, Bakanlar Kurulu sonrasında bu konuda detayları öğrenmeyi umduklarını dile getirdi.

Özdenefe’nin “CTP yetkilileri bu süreci ciddiyetle takip etti. ” yönündeki sözleri üzerine Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy CTP’nin emirname ve imar planı konusundaki görüşlerini sordu.

Bu konuda az önce açıklama yaptığı yönünde yanıt veren Özdenefe, Taçoy’un “yine anlatın” diyerek talebini yinelemesi üzerine “Memleket yangın yeri. Siz bizimle dalga geçiyorsunuz” diyerek kürsüden indi.

14/01/2020 14:58