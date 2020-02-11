Akıncı'ya yönelik eleştiriler Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamaları ve ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer bulurken, Rum siyasi partilerinden de açıklama geldi.

Alithia gazetesi: “Akıncı’ya Karşı Kılıçlar Çekildi – Ankara Kıbrıslı Türk Lidere Saldırısını Arttırıyor ve Şimdi Başı Çavuşoğlu Çekiyor – En Dürüst Olmayan Siyasetçi” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı hedef alan açıklamaları ve Rum siyasi partilerinin yorumlarını aktardı.

Gazete özetle, Türkiye’nin Akıncı’yı, KKTC’de yapılacak seçimler çerçevesinde “Türkiye için tehlikeli göstermek ve tamamen bitirmek için” ağır top atışına tuttuğu yorumunda bulundu.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarına geniş şekilde yer veren gazete, bu açıklamaların KKTC siyasetini de hareketlendirdiğini, tepkiler olduğu kadar destek veren açıklamaların da yapıldığını belirtirken bazı KKTC siyasilerinin açıklamalarına da yer verdi.

Rum siyasi partileri ise, KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde yaşananları “Türkiye’nin adayı kesin olarak bölme çabasının kanıtı” şeklinde nitelendirdiler.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk toplum liderinin seçimi çerçevesinde yaşananların, Türkiye’nin Kıbrıs’ı nihai olarak bölme, işgal bölgelerini de facto (fiilen) bünyesine katma ve Kıbrıs Türk toplumunu yok etme çabalarını ortaya koyduğu” iddia edildi.

AKEL, Akıncı’nın “Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasının korkunç olacağı şeklindeki açıklamasının doğru bir tespit olduğunu” savundu.

Vatandaşlar İttifakı’ndan yapılan açıklamada ise, “Kıbrıs Türk liderin yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin planlarının işgal bölgelerini ilhak etmek olduğunu kamuoyu önünde açıkça kabul ettiği” iddia edildi.

Akıncı’nın açıklamalarının, “boş seçim sloganları olmaması ve Akıncı’yı nihayet, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenli ve toprak bütünlüğünü geri verecek bir çözüm için çalışırken görme umudu” dile getirildi.

Dayanışma Hareketi ise, Akıncı’nın “bu şekilde farklılaşmasının sadece ve sadece seçim zamanlarında olduğu” iddiasında bulunurken Demokratik Cephe ise “Akıncı’nın açıklamalarının “seçim öncesi yapılmış tespitler olmamak kaydıyla doğru olduğu” yorumunda bulundu.

Politis gazetesi ise; “Akıncı Türkiye’nin Kara Listesinde – Çavuşoğlu’ndan Kıbrıslı Türklere O’na Bir Daha Oy Vermemeleri Çağrısı – Akıncı’yı Yok Etme Politikası” başlıkları altında verdiği haberinde, DİSİ ve DİKO partilerinin konuya ilişkin yorumlarına da yer verdi.

Habere göre DİSİ milletvekili Ksenia Konstantiu bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Akıncı’nın açıklamalarında, seçilmesi halinde iki toplumlu iki kesimli federasyon için yeniden müzakere edeceği mesajını verdiğini iddia etti.

Konstantiu, Türkiye’nin tepki koymasının sebebinin ise, Akıncı’nın açıklamalarının, “Kıbrıslı Türklerin haklarını güya savunma bahanesini ortadan kaldırması” olduğunu savundu.

Öte yandan DİKO Basın Sözcüsü Pavlos Milonas dün yaptığı açıklamada, Akıncı’nın, Ankara’nın stratejik hedefinin işgal bölgelerini kendine katmak olduğunu söylediği sözlerinin önemli olduğunu ve Rum hükümeti tarafından değerlendirilmesi gerektiğini iddia etti.

Milonas, Akıncı’nın açıklamalarının “AB ve BM’de herkese duyurulması gereken çok önemli sözler” olduğunu belirterek böylece “her seferinde Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için adada bulunduğunu söyleyen Türk diplomasisinin çaresiz kalacağını” öne sürdü.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Ankara’dan Akıncı’ya Açık Saldırı – Çavuşoğlu’ndan Akıncı’ya Yoğun Saldırı”.

Fileleftheros: “Lefkoşa’yı Doğruluyor – Türkiye’nin Akıncı’ya Verdiği Tepki Çözümden Sonra Rol Üstlenmemesi Gerektiği Tezini Doğruluyor”

11/02/2020 12:39