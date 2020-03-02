Koral kör etti! F-16 ve SİHA'lar vurdu

İdlib’de 27 Şubat’ta 34 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı operasyona Bahar Kalkanı Harekâtı adı verildi.

Böylece Suriye topraklarında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı’nın ardından dördüncü askeri harekât başlamış oldu.

SİHA, top ve füzelerle İdlib ve Halep’in kırsalı ile Lazkiye’de kilit önemdeki hedefler ateş altına alındı. Aynı saatlerde, İdlib’in güneyindeki stratejik Maaret el Numan, Vadi el Deyf, Tel Merdih, Mar Debse bölgelerindeki noktalar çok namlulu roket sistemleri ve füzelerle hedef alındı.

Terör örgütü YPG’nin kontrolündeki Tel Rıfat yakınlarındaki Minnag Askeri Hava Üssü, Afrin’in Şereva ilçesi çevresindeki mevzileri ile rejimin Neyrab bölgesindeki hava üssü de ateş altına alındı; Neyrab askeri havalimanı kullanılmaz hale geldi.

Harekâta ilişkin açıklama yapan TC Milli Savunma Bakanlığı, “Bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taaruz eden rejime ait iki adet Su-24 tipi uçak düşürülmüştür” bilgisini paylaştı. Düşürülen iki rejim uçağının TSK’ya ait F-16 tarafından vurulduğu belirtildi.

Suriye rejiminin haber ajansı SANA da “Türkiye, iki Suriye savaş uçağını düşürdü. Pilotlar paraşütle yere indi” açıklaması yaptı.

02/03/2020 09:47