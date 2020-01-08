Avusturya siber saldırı altında

Ülkede bir süredir siyasi dalgalanmalar yaşanırken, yabancı ülkelerin de duruma müdahale ederek fırsatı değerlendirmek istediği düşünülüyor.

Dış işleri bakanlığı, saldırının aynı gün tespit edildiğini ve karşılık verildiğini dile getiriyor. Ancak hiçbir önlemin siber saldırılara karşı %100 güvenlik garantisi vermediğinin de altını çiziyor.

Saldırının arkasında Rusya destekli bir hacker grubu olan Fancy Bear’in yer aldığı vurgulanıyor. Fancy Bear daha önce de Rusya ile ciddi bir gerginlik yaşayan Almanya’nın kamu kurumlarına saldırmış ve IT alt yapısına ağır zarar vermişti.

Rusya, Ukrayna’daki işgali nedeniyle Avrupa ülkeleri ile sert gerginlikle yaşıyor. Aynı şekilde Suriye’de de Avrupa ülkelerine karşı Esad rejiminin yanında yer alıyor. Rus hacker’ların 2016’da ABD’deki başkanlık seçimlerini sabote edecek siber saldırılar ve sosyal medya kampanyaları düzenleyerek seçimi kaybetmek üzere olan Trump’ı seçtirdikleri dile getirilmişti.

Rusya siber saldırılar yoluyla, Avrupa ülkelerinde de Rusya’nın menfaatine uygun davranan siyasi gruplara avantaj kazandıracak hamleler yapmak istiyor.

Eski ABD Başkanı Obama’da Rus ve Çin hacker’ların saldırıları nedeniyle ulusal güvenliğin risk altında olduğunu hatırlatarak bir güvenlik raporu hazırlatmıştı.

08/01/2020 11:10