Miçotakis, Anastasiadis’i Erdoğan ile görüşmesi hakkında bilgilendirdi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün akşam, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i arayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra’da yaptığı görüşmeye dair bilgilendirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Miçotakis’in NATO üyesi ülkelerin liderleriyle yaptığı temaslarla ilgili Anastasiadis’e bilgi verdiğini de yazdı.

Bu arada, Rum gazeteleri, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası ile ilgili haberlere yer vermeye devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Fransa’ya Kızdı… Erdoğan Fransa’nın Neden Türkiye-Libya Anlaşması’nda Israrcı Olduğunu Soruyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Erdoğan’ın, Fransa ile Almanya’nın söz konusu anlaşmayla ilgili izahat taleplerine kızdığını öne çıkardı.

Alithia gazetesi “Erdoğan’ın Libya Anlaşması Konusunda Gözü Pek… Her Şeyi Görmezden Gelip İlerliyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Erdoğan’ın geri adım atmadığını ve Libya ile imzalanan mutabakatın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Onaylandığını yazdı.

Politis gazetesi ise “Eşit Dağılım Zemininde” başlıklı haberinde, Türkiye-Libya mutabakatının içeriğini aktararak, Erdoğan’ın hiçbir şekilde geri adım atmadığını vurguladı.

06/12/2019 13:31