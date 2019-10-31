Twitter siyasetle ilişkili reklamları yasaklıyor

Sadece insanları oy vermeye teşvik etmek gibi siyasetle ilişkili farklı içerikteki reklam kampanyalarına izin verileceğini söyleyen Dorsey, bu kararın bütün dünyada devreye gireceğini belirtti. Bu kararı ve nedenlerini bir dizi tweetle açıklayan Dorsey, "Siyasi mesaj kazanılmalıdır, satın alınmamalıdır" dedi. Twitter'ın bir numaralı ismi olan iş adamı, "bir siyasi mesajın insanlara kimi takip edeceklerini seçtikleri an ve tekrar paylaşımlarla ulaştığını, ancak bu mesajların para ile ulaştırılmasının karar mekanizmasını ortadan kaldırdığını ve zoraki bir hal aldığını" söyledi. Bu kararın ifade özgürlüğü ile ilişkili olmadığını belirten platform kurucusu, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülerin manipüle edilmesi anlamına gelen "deepfake" videolara işaret ederek, milyonlarca insanın hayatını etkileyen siyasetin teknoloji ile gün gettikçe manipülasyona daha açık bir hale geldiğini de dile getirdi.Halihazırda bütün internet dünyasının bu sorunlarla mücadele ettiğini belirten Dorsey, bir de bu kampanyalardan para alarak bu sorunları katmanlaştırmanın gereksiz olduğunu söyledi.

31/10/2019 10:21