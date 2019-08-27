Rus insansı robot FEDOR, UUİ'ye başarıyla kenetlendi

Geçen hafta Soyuz MS-14 uzay aracı ile, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) zamanında ulaşamadığı için kenetlenemeyen insansı robot FEDOR, ikinci denemesinde kenetlenme işlemini tamamladı.

Konuyla ilgili yorum yapan bir NASA TV sunucusu, "Kontakt onaylandı, kenetlenme onaylandı" açıklamasında bulundu.

Kozmonotların hareketlerinin yanı sıra Dünya’dan uzaktan kumanda ile davranışları kopyalayabilen insansı robot FEDOR, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında, ayrıca şişe açmak gibi geliştirdiği yeni özelliklerinin paylaşıldığı bir Instagram ve Twitter hesabı da var. UUİ’de de çok düşük yerçekimli ortamda el becerileri test edilecek.