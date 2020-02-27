Çin, Pakistan'daki çekirge istilasına karşı 'ördek ordusu' gönderiyor

Koronavirüs salgınıyla boğuşan Çin, Pakistan’da geçen yıl kasım ayında başlayan ve ‘son 20 yılın en kötüsü’ olarak nitelenen çekirge istilasıyla mücadeleye kayıtsız kalmadı. İstilaya son vermek amacıyla Pakistan’a giden bir grup Çinli uzmanın önerisi üzerine ülkeye 100 bin ördekten oluşan bir ‘ordu’ gönderme kararı verildi.

Yerel bir gazete olan Ningbo Evening News tarafından aktarılan habere göre ördekler, Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinden gönderilecek.

Çin de aynı yöntemi denemişti

Çin, yaklaşık 20 yıl önce ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang eyaletinde yaşanan benzer bir çekirge istilasını da ördeklerin yardımıyla çözebilmişti. Ördekler böceklerle ve yabani otlarla besleniyor, ancak ekinlere dokunmuyorlar. Dolayısıyla ördeklerin kullanılması hem daha ucuz oluyor hem de çevreye zarar vermiyor.

'Günde 200’den fazla çekirge yiyorlar'

Tarımsal Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacı Lu Lizhi, “Tavuk gibi diğer kümes hayvanlarının içinde bu görev için en uygun olanlar ördekler. Ördekler grup içinde kalmayı seviyor, bu yüzden kontrol etmek de daha kolay oluyor. Bir ördek günde 200’den fazla çekirge yiyebilir. Bir tavuğun günde sadece 70 çekirge yiyebildiğini düşündüğümüzde bu, üç kat daha fazla savaşma kabiliyeti demek” ifadelerini kullandı.

Ancak haber eyalet yönetimi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Tarımda yaygın kullanılıyor

Böcek ilaçlarının tarıma ve doğaya verdiği zararı önlemek için ekili alanlarda ördeklerin yardımına başvurulması yaygın görülen bir yöntem. Bu yöntem Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Tayland, İran ve Fransa gibi ülkelerde de kullanılıyor.

27/02/2020 11:51