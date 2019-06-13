Büyükelçi Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’u ziyaret etti

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden Uzman Müşavir Gökhan Yazgı da hazır bulundu

Oğuz’a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başçeri, Bakan Oğuz’a göreve başlaması vesilesiyle “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduklarını söyleyerek, her zaman bakanlığın yanında olduklarını kaydetti.