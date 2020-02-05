Van'da arama yapan ekiplerin üzerine çığ düştü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Öte yandan Bahçesaray Belediye Başkanı, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken İçişleri Bakanlığı şimdiye kadar 30 kişiye ulaşıldığını duyurdu.

Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

"30 kişiye ulaşıldı"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bahçesaray Belediye Başkanı ikinci çığ faciasında 8 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı ise "Şu ana kadar 30 kişiye ulaşıldı" dedi ve çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

05/02/2020 14:00