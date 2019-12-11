Yeni yılı göz altı morluklarınız olmadan karşılayın

Gözaltı morlukları ve gözaltı torbaları günümüzde genç yaşlardan itibaren özellikle kadınların en önemli şikayetleri arasındadır. Yaşlanmayla birlikte çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.

Gözaltı torbaları ve gözaltı morluğu yüzde en yaygın görülen estetik sorunların başında gelir. Bu sorun genetik özellikler, birtakım tıbbi rahatsızlıklar ve yaşam tarzı gibi sebeplerden dolayı oluşabilir. Estetik cerrahinin ameliyatsız yöntemlerinden birisi olan ışık dolgusu ile hem gözaltı torbası hem de morluk tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.”

Gözaltındaki estetik sorunların sebepleri

Gözaltı sorunlarının sebepleri arasında yaş alma, tıbbi rahatsızlıklar, yaşam tarzı, stres ve kalıtımsal özellikler bulunmaktadır. Bu sebeplerden bazıları ya da birkaçı birden gözaltında çökme, torba ve renk değişikliklerine neden olabilir. Gözaltı yüzdeki en hassas bölgeler arasındadır. Deformasyona çok açıktır. Gözlerde oluşan deformasyonlar insanın görünümünü çok etkiler. Gözaltı deformasyonları kişinin olduğundan daha yaşlı, yorgun ve hasta görünmesine neden olur. Bu sorunların ışık dolgusu ile tedavisi mümkün.

Işık dolgusu estetiğiyle göz altı torbası tedavisi

Işık dolgusu, gözaltındaki mor bir görünüme neden olan çukurları ve torbaları tedavi edip aydınlık bir görünüm sağladığı için ışık dolgusu olarak adlandırılır. Işık dolgu estetiğinde hyalüronik asit, aminoasit, antioksidan, mineral ve vitamin karışımından oluşan özel bir dolgu malzemesi kullanılır. Bu özel dolgu malzemesi dokuların ve hücrelerin yeniden yapılanmasını sağladığı için gözaltlarında ve çevresinde parlaklık oluşmasını sağlıyor.

Nasıl uygulanır?

Işık dolgusu işleminden önce gözaltına lokal anestezi uygulanır. Ardından gözaltı ve göz çevresine dolgu işlemi uygulanır. Ortalama 15 dakika süren bir operasyon ile tek seansta, gözaltı çukurlarının doldurulması işlemi tamamlanır. Işık dolgusunun ömrü kişinin genetik özellikleri, kullanılan dolgu malzemesinin kalitesi ve dozuna bağlı olarak ortalama 1 yıl sürebilir. Ayrıca ışık dolgusunda cildin doğal dokusunda da bulunan malzemelerden oluşan karışım kullanıldığı için herhangi bir yan etki görülmez.

11/12/2019 10:28