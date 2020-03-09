Suudi Arabistan'dan Rusya'ya petrol resti: Çakıldı!

Dünyada 80’den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınının küresel petrol talebini düşürmesi Suudi Arabistan’ı zor duruma sokmuş, Suudi yetkililer Ruslara petrol üretimini azaltalım önerisini sunarken, Rusya bunu kabul etmemişti.

Düşen petrol fiyatlarına karşı petrol üretiminin azaltılması planını devreye sokmak isteyen Suudi Arabistan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) zirvesinde Rusya ile yürütülen müzakerelerde istediği sonuca ulaşamadı. Suudi yetkililer Ruslara petrol üretimini azaltalım önerisini sunarken, Rusya bunu kabul etmedi. Ruslar, üretimi düşürmeyeceklerini, petrol fiyatlarına düşmesine hazır olduklarını söyledi.

Bu gelişmelerin ardından hafta sonu Suudi Arabistan; petrol üretimini günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını açıkladı. Petrol fiyatları çakıldı, Rusya'nın para birimi Ruble de hızla değer kaybetti. Bu sabah itibariyle 1 dolar 73 Rubleden işlem görmeye başladı. Petrol fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği ile ilgili sorulara ise Milliyet yazarı Ali Ağaoğlu yanıt köşesinde böyle yanıt verdi:

Halihazırda günlük kotalar nedeniyle 9.7 milyon varil üreten S. Arabistan’ın, tüketicilere verdiği iskontoyu da 2 dolarlardan 6 - 10 dolarlara artıracağına dair haberler var. Rusya’nın üretim kısıntılarına yanaşmaması sonrası “damping” yapacak olan Riyad yönetimi petrol fiyatlarında önemli düşüşlerin önünü açmış durumda."

2016 başlarında nükleer anlaşma arifesindeki İran’ın yüzer stoklarını ucuza kapatmak isteyen piyasa katılımcıları ile, ABD’deki “kayaç petrolü ve gazı” üreticisi olan şirketlerin pazar paylarına göz dikmiş olan S. Arabistan ve büyük petrol tacirlerinin “işbirliği” ile 27.08 dolar/varil’e kadar gerilemiş olan Brent petrolünde benzer bir düşüş yaşanır mı?

09/03/2020 09:38