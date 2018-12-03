Kibrit, Akıncı'ya yeni oluşan Kurul ile ilgili bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu kabul etti.



Görüşmede, Kurul Başkanı Günay Kibrit, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yeni oluşan Kurul ile ilgili bilgi verdi.



Günay Kibrit, Kurulun yakın bir zamanda kurulduğunu ifade ederek, engelli bireylere kamu hizmetleri yanında sosyal yaşamda eşit ve engelsiz bir şekilde hizmet verilmesini amaçladıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı da, Kurulun hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi.



Akıncı, bugünün farkındalık günü olduğunu, ancak engelli bireylerle ilgili hassasiyetin sadece 24 saatlik olmaması gerektiğini ifade ederek, "Hassasiyet 356 gün 24 saat sürmeli. Engelliler için toplumda, devlet katında bu duyarlılık artmalı ve artması için çaba harcanmalı" dedi.



Akıncı, sağlığın her açıdan önemli olduğunu, beden ve ruh sağlığının önemli olduğunu ifade ederek, "Topluma mal edilecek projelere bıkmadan usanmadan çaba göstermek lazım. Sadece bugün değil her gün önem vermeliyiz. Bu sadece aileler ve bireye bırakılmamalı. Farkındalığın artması ve devletin üzerine düşen yasal sorumluluk ve diğer işleri yerine getirmesi için katkıya hazırız" diye konuştu.





